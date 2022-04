Andrés Lillini pone fecha para su renovación con Pumas

El técnico argentino Andrés Lillini, que aún tiene pendiente el “tema de renovación” con Pumas de la UNAM, colocó fecha para sentarse a negociar con la directiva sobre su nuevo contrato.

Lillini, que tiene en juego la clasificación al repechaje de la liguilla del Clausura 2022, también está enfocado en la final de la Concachampions.

El sureño, en una entrevista para Fox Sports, aseguró que le gustaría seguir en Pumas y que su intención no es abandonar al club en verano ni diciembre.

«Tengo contrato hasta diciembre, le pedí a mi presidente, Leopoldo Silva, que por favor hablemos esta situación de poder quedarnos juntos una vez que termine todo esto (Concachampions y Liga) no me parece que sea algo tan importante», dijo el estratega.

Por otro lado, negó tener ofertas de otros combinados. Cabe destacar que, hace par de semanas, se relacionó al técnico con Cruz Azul y Chivas de Guadalajara, pero él se encargó de desmentir esta información.

«Nadie me vino a buscar, no hay ninguna especulación de por medio, nadie me habló. No estoy tratando de irme a otro lado, todavía como entrenador estoy muy verde para estar haciendo esas situaciones de que me quiere un equipo», finalizó.