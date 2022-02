Ángel Romero explicó por qué eligió a Cruz Azul por sobre Boca

El nuevo futbolista de Cruz Azul, el paraguayo Ángel Romero, argumentó por qué se decantó por el club mexicano cuando también tenía pretensiones de un poderoso sudamericano como Boca Juniors.

«Jamás le dije que no a Boca, sino que le dije que sí a Cruz Azul», con esta frase explicó el jugador paraguayo el porqué eligió ir a México antes de seguir en Argentina. Recordando que su último equipo había sido San Lorenzo de Almagro, también del campeonato albiceleste.

Romero le agradeció a los fanáticos xeneizes que lo pedían para el club boquense, contando que no hubo ofertas oficiales por él, salvo la de Cruz Azul.

«Agradecerle al hincha los mensajes que me mandaban. Sentía el cariño y las ganas de que me quedara en Argentina, pero no se dio. Jamás le dije que no a Boca, sino que le dije que sí a Cruz Azul, es comprensión lectora. No llegó ninguna propuesta oficial de Boca, así que esperé hasta lo úlimo y el club mexicano vino con esta propuesta oficial. Por eso hoy estamos viajando hacia México« declaró Romero.

«Con la gente de Boca estuvimos en contacto, pero solamente preguntaron por la situación queriendo contar conmigo. Más que eso no ocurrió, así que hoy estoy preparado para ir a México. Contento por este nuevo paso con Cruz Azul«, comentó el guaraní.

Ángel Romero, internacional con la Selección Paraguaya, ha jugado en clubes de relevancia sudamericana como Cerro Porteño en su país, Corinthians de Brasil y San Lorenzo.

