Ángel Zaldívar está preparado para ser la referencia de ataque en Chivas

Ángel Zaldívar apunta a ser el delantero salvador de Chivas luego de las lesiones de Alexis Vega y José Juan Macías, por lo que espera hacer un buen papel durante la Liguilla.

Tal como reseña Marca, el atacante asegura que el club de Guadalajara está para grandes cosas, y que a pesar de las baja sensibles, siguen siendo un buen equipo.

Zaldívar sería, ante las ausencias de Vega y Macías, el delantero referente de Rebaño, escenario que el joven de 26 años espera cubrir con buena nota. «Tenemos que saber entre nosotros cada una de nuestras cualidades y eso debe fortalecer al equipo. Debe existir la misma dinámica, la misma situación de juego que pide el profe», agregó.

«Soy un delantero en constante crecimiento, no soy el mismo delantero que salió de Chivas, ahora soy mejor, soy mas goleador y tengo mas experiencia, estoy más maduro y tengo mejores cualidades. Cada día me siento mejor. Estas experiencias me han marcado como jugador y me hacen crecer aún más».