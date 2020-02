Angélica Fuentes quiere invertir en un club mexicano

Angélica Fuentes, exesposa del fallecido dueño de Chivas Jorge Vergara, expresó recientemente en una entrevista que le gustaría volver a ser partícipe de la industria del fútbol mexicano invirtiendo en una franquicia de la Liga MX.

«Si se abriera un espacio yo dije que por qué no. Todo es posible. Sí sigo con un interés en un deporte muy importante para este país como es el fútbol, es un negocio muy apasionante. Para mí el fútbol genera algo o puede llegar a generar, si así lo buscas, algo fundamental en este país», señaló al respecto.

No obstante dejó claro que no se visualiza únicamente en la directiva de Chivas, como sucedió en el pasado. «Por supuesto que no tiene que ser Chivas. Hay muchos otros equipos de fútbol en este país y sería con ese pensamiento de aportar no nada más un gran espectáculo cada semana sino algo que verdaderamente le genere un beneficio a la sociedad», aseguró a Milenio.

La empresaria se desvinculó del balompié azteca hace cinco años al finalizar su relación con Vergara, dueño en ese entonces del Grupo Omnilife-Chivas.