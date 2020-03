Antonio Briseño no está a favor de la reducción de sueldo

A través de una conferencia virtual, el defensor de Chivas, Antonio Briseño, comentó que no está a favor de la reducción de salario, ya que es un tema delicado y en su caso particular, se encuentra endeudado.

“No se ha tocado el tema, no sabemos nada de eso. Es un tema muy delicado, pero en el grupo no se ha visto nada. El club nos ha dado todas las facilidades y lo demás uno lo consigue», comentó el jugador.

“Todos tenemos proyectos y cosas a realizar. Yo no podría porque me endeudé en muchas cosas y contemplo mi sueldo. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren, pero yo no podría”, explicó.