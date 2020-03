Antonio Mohamed ya piensa en dejar los banquillos

El entrenador de Monterrey, Antonio Mohamed declaró en entrevista a Radio La Red de Argentina que ya tiene fijada la fecha de su retiro como Director Técnico: un par de años más.

«Tengo casi 50 años, voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar de la vida», comentó el Turco durante la entrevista.

Además habló sobre la posibilidad de tomar las riendas de un club como Boca Juniors. «Mi idea es tomar un club importante que tenga la necesidad de pelear un torneo, el equipo que sea es bienvenido. Ojalá que me toque, si no me toca no será para mí, no estoy obsesionado con eso».