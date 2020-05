Antuna confesó lo difícil que es llevar la camiseta de Chivas

El delantero de Chivas, Uriel Antuna, en una entrevista a ‘Fox Sports’, habló sobre las criticas que recibe por parte de la afición del ‘Rebaño Sagrado’ con en algunas decisiones que toma durante el partido.

“Cargarle todo el equipo a un chavo de 22 años es difícil, no cualquiera, pero trato de aprender futbolísticamente y de la crítica», dijo sobre como maneja la situación.

«Desde que me planteó Ricardo (Peláez) la opción de ir a Chivas, pensé que me iban a cargar todo ese peso siendo un jugador joven de 22 años y no me siento al 100 consolidado”, agregó.

“Hay una responsabilidad muy grande detrás de estar en Chivas, es uno de los clubes más grandes de México (…) Pesa la camiseta por lo grande que es”, resaltó.