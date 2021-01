Aseguran que Federico Viñas dejará a Las Águilas en las próximas semanas

El jugador uruguayo del Club América, Federico Viñas, podría dejar al combinado azulcrema para este Torneo Clausura 2021 y Jorge Ramos reveló que irá al viejo continente.

A través del programa Jorge Ramos y su Banda, el periodista comentó que Viñas está siendo ‘vigilado’ por un elenco europeo y podría fichar durante este mismo mes.

“A mí me dicen que el delantero uruguayo Federico Viñas podría dejar al América ya que un equipo de Europa le estaría echando el ojo y sería pretendido seriamente, pero de momento no me han contado que equipo sería el que está detrás de Viñas”, fue lo que comentó Ramos.