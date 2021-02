Aseguran que la sanción al América por Viñas fue incorrecta

Edgardo Codesal, exdirector de la Comisión de Arbitraje, aseguró que Federico Viñas tuvo que ser considerado como un “agente externo” y la sanción al Club América fue incorrecta.

El mexicano, a través de su cuenta de Twitter, explicó este caso que finalmente fue decretado como victoria para el Atlas FC.

“El art 27 a) contraviene a las reglas de juego. No puede un reglamento de sanciones estar por encima de la regla 3 que dice claramente que quien no esté registrado en la lista de alineaciones se considera ‘un agente externo’, Viñas no estaba inscripto, es ‘agente externo’”, confesó Codesal.