Aseguran que Vucetich saldrá del banquillo de Chivas

El entrenador de Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, está ‘colgando’ y parece que saldrá muy pronto de la dirección técnica del “Rebaño”.

Vucetich, quien fue anunciado como nuevo DT hace menos de un año, ya parece que no cuenta con el respaldo de la directiva debido a los malos resultados obtenidos en el Torneo Clausura 2021, donde apenas suma dos victorias y seis empates.

Según René Tovar, periodista de ESPN, el camerino de Chivas tiene serios problemas y están en desacuerdo con la ideología de juego de Víctor Manuel; por ello, se ha generado una serie de ‘incomodidades’ durante los últimos compromisos del Clausura.

“Ven muy complicado que Vucetich se mantenga en el equipo. La relación con los jugadores no es la mejor. Incluso me aseguran que algo que no les gusta del ‘Rey Midas’ es que estratégicamente no ven muchas novedades y los entrenamientos son muy rutinarios. Lástima”, aseguró esta fuente mencionada anteriormente.