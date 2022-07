Así fue el primer día de Orbelín Pineda con el AEK Atenas | FOTOS

🤝 Ο Ορμπελίν Πινέδα στα κιτρινόμαυρα!

🟨 Orbelin Pineda joins AEK FC!◼️

🤜 Orbe, welcome to our black and yellow army!

AEK FC X PINEDA 💛🖤

✍️Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση… #aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Pineda_13 pic.twitter.com/UaVc3jZtir

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 15 de julio de 2022