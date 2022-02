Así fueron la primeras palabras de Jaime Lozano como entrenado del Necaxa

Luego de ser anunciado como nuevo entrenador del Necaxa, Jaime Lozano ofreció sus primera palabras como mandamás a MARCA Claro, donde resaltó sentirse orgulloso de poder dirigir a los Rayos.

«Mi familia siempre me motiva y me impulsa para tomar este tipo de decisiones, este tipo de retos que me enorgullecen muchísimo, ser parte de un club tan histórico como lo es el club Necaxa. De mi parte no puedo prometer más que muchísimo trabajo, hacer un equipo competitivo, no importa dónde juegue y haga sentirnos orgullosos».