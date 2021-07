Así serán los cruces de cuartos de final en los Juegos Olímpicos

Ya solo quedan ocho países con vida en el futbol varonil de los Juegos Olímpicos 2020, entre ellos la selección mexicana, quien ya conoce su rival de cara a los cuartos de final.

Tras vencer a Sudáfrica (3-0), con goles de Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martín, el ‘Tri’ olímpico avanzó a la siguiente ronda, donde se enfrentará a Corea del Sur por un cupo en las semifinales.

¡Mexico a cuartos de final en fútbol! 🇲🇽⚽@miseleccionmx finalizó segundo en el Grupo A y enfrentará a Corea del Sur en el próximo partido. 🇰🇷🔜 LIVE BLOG 👉 https://t.co/Uwmqg44z23#Tokio2020 #UnitedByEmotion@COM_Mexico @fifacom_es pic.twitter.com/nbl6URMQx5 — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) July 28, 2021

En las otras llaves se cruzarán Brasil vs Egipto, Japón vs Nueva Zelanda y España vs Costa de Marfil.

Todos los partidos serán el sábado 31 de julio; el combinado nacional jugará a las 06:00 horas, tiempo de CDMX.