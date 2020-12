Atlas: Luis Reyes reveló que no estuvo en la presentación por tener Coronavirus

El Atlas presentó este lunes a sus refuerzos de cara al Clausura 2021 pero no lo hizo con todos presentes, pues Luis Reyes tuvo que estar vía streaming por tener Coronavirus.

En conferencia, el «hueso» señaló que no estuvo presente debido a que salió positivo por el virus y se está cuidando. Adicionalmente, manifestó que no se fue como quería del América, pero respeta las decisiones.

«No estoy con el equipo porque salí positivo por Coronavirus y estoy cuidándome. No me fue como quería en el América, me entregué al máximo y respeto las decisiones del entrenador».

Por esta razón no pude estar hoy en la presentación de refuerzos en el CAR, pero a la distancia les cuento que estoy muy feliz de volver a portar estos colores y ser parte de la transformación rojinegra. Síganse cuidando, esto aún no acaba y queremos pronto estén con nosotros. pic.twitter.com/QfU2Prb710 — Luis Reyes 🦴 (@LuisReyess_) December 28, 2020

De igual manera, Reyes sentenció que está muy contento por haber regresado al club que lo vio nacer y por formar parte de la renovación que quieren hacer dentro del club, pues siente que volver al Atlas es como estar de nuevo en casa.

«La verdad estoy muy contento de regresar al club que me vio nacer, feliz de estar de vuelta y ser parte de este gran proyecto, esta transformación que la directiva y cuerpo técnico han planeado a la perfección. Feliz de estar nuevamente acá en casa».