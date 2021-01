El delantero Avilés Hurtado no se quedó callado y dejó claro que su llegada a los Rayados de Monterrey fue la mejor decisión que pudo tomar, a pesar de haber tenido la opción de llegar al América.

«Fichar por Rayados y no por el América fue la mejor decisión que pude tomar. Me siento agradecido por la oportunidad que me dio el club, me toca devolverles esa confianza».