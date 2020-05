Benedetto recordó su paso por México

En un preguntas y repuestas en el perfil del Olympique de Marsella, el delantero mexicano Darío Benedetto recordó su paso por México, donde habló de una curiosa anécdota que tuvo con una señora.

“El mejor quizá no fue pero sí el más creativo creo yo. Una señora mayor se me acerca, me estira la mano pidiendo que la salude, yo voy como tonto no, le acercó la mano y le digo saludos y me dice: saludame a tu pu…. madre y yo digo vámonos”, recordó.

Durante su paso por México, el delantero jugó en las filas de Tijuana y América, donde anotó 49 goles, siendo una de las piezas más destacadas del balompié mexicano durante su estancia.