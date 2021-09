Bonilla defendió la suspensión del ascenso y descenso en el fútbol mexicano

En abril de 2020, hubo una reunión de la Liga MX donde el otrora presidente Enrique Bonilla defendió el plan para suspender el ascenso y descenso durante seis años.

Entre las cosas que aseguró en aquel momento el expresidente de la Liga MX, es que ese plan podría hacer crecer económicamente mientras se mantuviera la recesión en México.

«Al contrario, en esta división, donde somos 12 clubes, vamos a crecer, va a hacer nuevas fuentes de trabajo para los jugadores y, si lo sabemos trabajar correctamente y si sabemos crecer y aprovechar el mercado americano, porque el mercado mexicano, como lo he dicho, en esta recesión que nos va a hundir no sé por cuánto tiempo, tenemos que aprovechar el mercado americano, ahí se va a seguir abriendo nuevas fuentes de trabajo, se van a abrir fuentes de trabajo para los de mercadotecnia, para los de comunicación, no solo para los jugadores», señaló.

Bonilla impulsó esta medida para cambiar algunos aspectos económicos del fútbol mexicano, evitando que los equipos cayeran en problemas financieros y tuvieran que acudir a dineros públicos.