Bruno Valdez confesó tener ofertas de clubes en Alemania

El defensa paraguayo del América, Bruno Valdez confesó que ha llamado la atención en Europa, pero que por el momento está enfocado en dar lo máximo con Las Águilas.

«Uno quiere llegar a jugar allá (en Europa), veníamos hablando con Pedro (Aldave) pero estamos esperando. Yo estoy contento en el club donde estoy. Me dijo Alemania creo, no quiso tocar el tema porque no venía al caso», dijo el futbolista en una entrevista a ‘Deporte Total’.

Además, tuvo palabras para hablar sobre la dinámica de trabajo que realiza todo el equipo desde en casa durante el confinamiento. «De lunes a viernes trabajamos a doble turno, sábado y domingo tenemos libre. El club se portó muy bien con nosotros, nos mandó materiales para entrenar, a la mañana nos conectamos de forma obligatoria y a la tarde como somos profesionales seguimos entrenando».