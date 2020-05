Camilo Sanvezzo reveló que estuvo cerca de ser del América

El delantero de los Xolos, Camilo Sanvezzo, confesó que estuvo cerca de vestir la camiseta del América, pero por distintas razones no se concretó el fichaje por el combinado azulcrema.

«Tuve la oportunidad de estar en el América, no se dio, pero a ver que pasa. Tengo contrato con Tijuana pero hablando de equipos grandes uno siempre quisiera llegar a esas instituciones, pero a ver que pasa», comentó en una entrevista con ‘W Deportes’.

Además tuvo palabras para el torneo de la eLiga MX, donde reveló que no es fanático, pero que apoya a sus compañeros y equipo. «A los que le gusta es bueno la eLiga, a mí no me gusta porque no soy bueno pero siempre les damos el apoyo a los compañeros».