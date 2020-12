El Costarricense Joel Campbell fue el autor del gol de León en contra de Chivas, para así sellar su pase a la final del Apertura 2020.

Luego de la anotación, el delantero dejó ver su emoción en la celebración, escenario sobre el que habló durante unas declaraciones postpartido.

«Gracias a Dios por permitirme jugar un gran partido, he trabajado mucho para este momento. Mentalmente soy fuerte, me he preparado para Liguilla, los grandes jugadores aparecen cuando el equipo los necesita y yo tuve el apoyo de mi familia, por eso las lágrimas».