Los capitanes del Ascenso MX habrían solicitado a sus colegas de profesión de la Liga MX paralizar la eLiga MX como protesta, pero estos no los escucharon.

La información fue dada a conocer por el periodista André Marín, en el programa de la cadena Fox Sports, La Última Palabra, quien aseguró que los jugadores de segunda división pidieron ayuda al detener el torneo virtual.

«Algunos capitanes de la Liga Ascenso le solicitaron a los capitanes de los equipos de la Primera División que en forma de protesta les ayudaran, dejando de jugar el torneo de videojuegos que ha organizado la Femexfut y estos no les hicieron caso y siguen jugando el torneo».

¡LOS JUGADORES SE NEGARON A BOICOTEAR LA #eLIGAMX! #LUPenCasa Los capitanes del Ascenso MX habrían solicitado a sus colegas de la Liga MX negarse a jugar el torneo virtual como protesta por la desaparición de la división de plata https://t.co/trkk6zuHdX pic.twitter.com/htCiBoTUhj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 23, 2020

En el debate, uno de los panelistas y exjugador en el fútbol mexicano, Fabián Estay, tildó a los futbolistas de la Liga MX de no ser solidarios al no finalizar la eLiga MX.

«Los futbolistas no son solidarios, por ejemplo, a mí nadie me va a obligar a jugar el torneo virtual. Si yo no quiero no lo voy a hacer porque eso no está en mi contrato. Incluso, me tendrían que pagar algo más».