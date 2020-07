El periodista Carlos Albert no se quedó callado y explotó en contra del entrenador del América, Miguel Herrera, luego de difundirse las imágenes en donde se le ven sin respetar las medidas de bioseguridad durante el partido del pasado martes contra los Pumas.

El estratega mexicano fue objeto de fuertes comentarios de la prensa deportiva por volver a hacer bronca en un partido.

Herrera no respetó la sana distancia al confrontar a elementos de la banca universitaria y además estuvo en el área técnica con el rostro descubierto, sin el uso del cubrebocas recomendado por protocolo y establecido en el reglamento.

«Lo que hizo, de salir y violar el protocolo quitándose el tapabocas, me parece que lo pinta de cuerpo entero. Lo voy a decir, a mí me cae bien y le tengo cierto afecto, pero es un Naco. Y que se ponga el saco el que quiera y que se ofenda el que quiera. Miguel Herrera con lo que hizo me acaba de demostrar una vez más que tiene cero educación, que tiene cero idea de lo que es una figura pública y que el tipo no merece mucho respeto», resaltó el periodista Carlos Albert en el programa REC.

«Es increíble el pésimo ejemplo que mandó y yo no sé si la liga le haga algo, pero el América es quien tendría que sancionar a Miguel Herrera con toda seriedad, porque está representando al equipo haciendo estas estupideces, quitándose un tapaboca en este momento donde la pandemia todavía está cobrando vidas y si hay un protocolo no es por un gusto para nadie, es por necesidad, por obligación y él tiene que poner el ejemplo. Tiene que sancionarlo con mucha energía, ya es hora de que el señor Emilio Azcárraga se ponga las pilas también«, agregó.