Carlos Darwin Quintero, actual jugador del Minnesota United FC, fue puesto entre la espada y la pared al se cuestionado sobre qué equipo, entre Santos Laguna y las Águilas de América, es el dueño de su corazón.

En una entrevista para TUDN, el ecuatoriano no dudó es responder la pregunta, además señaló que es bien sabido que esa siempre será su respuesta.

«Santos, siempre lo he dicho abiertamente. El cariño que le tengo a Santos es por todo lo que pasé, por mis inicios en el FÚTBOL mexicano, por como me llevaron cuando estaba joven y todo lo que me enseñaron».