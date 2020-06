Carlos Reinoso criticó fuertemente a Miguel Herrera

En una entrevista a Fox Sports, el exfutbolista del América, Carlos Reinoso atizó al actual técnico del cuadro azulcrema, Miguel Herrera, por el estilo de juego que ha implementado el Piojo durante su mando.

“No, para nada, Se enoja la gente la gente americanista ahora y los que trabajan porque uno dice cosas que uno vivió y sintió y que nos transmitieron. No las hice yo. Es decir: a ganar, gustar y golear. Así nos criamos nosotros y ahora se conforman con ganar 1-0 y manejan los resultados”, dijo la leyenda de Las Águilas.

“El americanismo que todos conocen ahora nació con José Antonio Roca. Él fue realmente el que inició el americanismo en México. Él nos enseñó a un grupo de chavos, porque éramos a un grupo de chavos, porqué éramos todos jóvenes, a ser verdaderos profesionales y a jugar como pretendía Emilio Azcárraga”, remarcó.

Asimismo, tuvo palabras para su etapa en el América, donde no todo salió como esperaba. “Yo he salido estas últimas dos veces que fui al América, por ir para el frente. Me echaron como me tenían que echar, no se dieron los resultados. Son circunstancias, formas de pensar y de actuar. La filosofía del América es un equipo que de espectáculo y vaya al frente”.