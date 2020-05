Carlos Reinoso rechaza el regreso de Renato Ibarra al América

Carlos Reinoso, exjugador del América opinó sobre el caso de Renato Ibarra, que está en el ojo de la polémica por agredir físicamente a su expareja, un comportamiento que considera inaceptable.

“No para nada, en este país estamos viviendo cosas terribles, en cuanto a la inseguridad, y al no respeto que se le tiene a las mujeres y pasa esto en un equipo de futbol”, comentó sobre la situación.

“No quise ni ver el video y yo no lo dejaría jugar. Y juega muy bien y es un chico que yo veía desde afuera y me cae muy bien. Pero no se pueden permitir estas cosas ni en el América ni en ningún equipo profesional debe pasar”, aseguró.