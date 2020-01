Carlos Rodríguez aseguró que desea dar pronto el salto al fútbol español

El centrocampista de los Rayados del Monterrey Carlos Rodríguez, reconoció este lunes que su sueño como profesional es jugar en la liga española

«El sueño de todo futbolista mexicano es estar en Europa, pero en lo personal desde pequeño me gusta La Liga, no sé si sea por el estilo español de fútbol o porque me marcaron el Barcelona y el Real Madrid además del Atlético. Siempre los equipos punteros de ese país me llaman la atención», reveló Rodríguez en una entrevista a EFE.

Tras su buena participación en el Mundial de Clubes en diciembre, en particular en el juego ante el Liverpool, Rodríguez ha llamado la atención de equipos y se proyecta para militar en el extranjero, mientras se consolida con la selección mexicana en la cual confía en jugar el Mundial de Catar 2022.