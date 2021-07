«Carlos Salcedo es fatal, desde que llegó a la selección ha sido un desastre»

Carlos Salcedo fue el blanco de muchas críticas luego de fallar un importante penal ante Canadá por las semifinales de la Copa Oro, uno de los que salió a criticarlo fue Carlos Hermosillo, leyenda del Cruz Azul.

En mensajes publicados en su cuenta Twitter, el quinto máximo goleador de la selección mexicana le lanzó con todo al central de Tigres UANL, al catalogarlo como un «desastre».

«Lo de Carlos Salcedo es fatal. Cualquiera puede fallar un penal, pero primero, un jugador que está en selección que desde que llegó ha sido horrible, fatal, desastre y lo dejan tirar un penal, por favor, entiendo que no los falla el que no se para enfrente, pero por fa».

Y no se quedó ahí, Hermosillo también señaló que el paso de Salcedo por la selección Mexicana no ha sido muy bueno que digamos.

«Cualquiera puede fallar un penal, pero es muy claro que un jugador que no ha andado bien desde su llegada a MÉXICO solo ha cometido errores, es casi un hecho que lo falle, no me jodan. se los digo por que lo sé, si no, chequen las estadísticas, lo digo con respeto».

— Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) July 30, 2021