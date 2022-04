Carlos Salcedo tiene las esperanza de ir al Mundial de Qatar

Carlos Salcedo tiene varias fechas que no integra la lista de convocados de la selección mexicana, sin embargo, el zaguero tiene esperanzas de poder llegar al Mundial de Qatar debido a que Gerardo Martino no le ha cerrado las puertas del Tri.

En declaraciones a Fox Sports, el ‘Titán’ mencionó que ya lleva casi un año sin vestirse con el jersey nacional.

«Es un tema del que no hablo mucho porque obviamente para hablar de algo hay que estar ahí y no me ha tocado estar, ya es casi un año».

Sobre su relación con el Tata Martino, Salcedo señaló: «Yo considero que llevamos una muy buena relación y la última vez que platicamos, charlamos muy bien y nos dijimos las cosas, yo le dije que no quería hacer enemigos y que yo no le voy a guardar rencor si considera que no estoy para la selección. El Tata no me ha cerrado las puertas por completo».