Carlos Salcido asegura que sin Chivas no existiera el futbol mexicano

Carlos Salcido recordó su paso por Chivas y dejó claro que, hoy por hoy, muchas personas no le dan el reconocimiento que, para él, merece el club de Guadalajara debido a su larga trayectoria.

En declaraciones a Récord, el exdefensor dejó claro que sin el Rebaño, el futbol mexicano no existiría. Dejando claro que no entiende a los aficionados que tratan de minimizar la historia del club.

«Sin Chivas no existe el futbol mexicano y te lo digo así, es una realidad. No sé por qué se empeñan en decir tantas cosas. Hay que poner los pies en la tierra y saber exactamente quién hace grande a quién. Chivas y un par de equipos hacen grande al futbol mexicano y es una institución muy grande, todos lo sabemos».

Salcido, además, dejó claro que, según él, Chivas solo está debajo de la selección mexicana, posicionándolo por encima de todos los clubes de la Liga MX.

«No me importa si hoy en día es el más ganador o el más popular. Me importa que es mi equipo, es al que le voy, es con el que yo crecí, nací, al que le debo todo y donde tengo ese ADN. De lo demás son números, son cosas, situaciones y ya está. Los demás equipos hacen su trabajo, sus torneos, sus planteles. Sus proyectos y eso es muy padre, pero realmente no me imagino un futbol sin Chivas».