Carlos Vela desconoce si será convocado a los Juegos Olímpicos

El camino para México a los Juegos Olímpicos, inició de la mejor manera tras vencer a la República Dominicana.

Aunque la participación del equipo no ha sido cuestionada, las críticas han venido por parte de la convocatoria y los posibles refuerzos a futuro. Mientras se desarrolla el torneo, ya se perfilan algunos jugadores para Tokio 2021.

Carlos Vela, uno de los posibles jugadores que puede integrar la selección olímpica, aseguró que no ha tenido acercamientos con alguna autoridad de este grupo.

«No he tenido ningún acercamiento, nadie me ha preguntado o nadie me ha dicho que esté interesado en que vaya. Decir si voy o no, no va a ningún lado», aseguró Vela en una entrevista con ESPN.

Aunque el delantero es un candidato para los Juegos Olímpicos, también se perfila Raúl Jiménez y Guillermo ‘Memo’ Ochoa, como los jugadores mayores de 23 años en el grupo de Tokio.