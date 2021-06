Carlos Vela no comprende la ausencia de Chicharito en el Tri

El tema de la ausencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue dando tela para cortar, en esta oportunidad fue Carlos Vela quien habló sobre el tema y dejó claro que no está de acuerdo con la decisión.

En declaraciones a la prensa, el jugador de Los ángeles FC señaló que tal vez el seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino quiere armar un equipo que se adapte a su estilo de juego.

«Ya no es ‘tiene que llevar a este o al otro’ yo creo que él busca lo que se adapta más a su estilo de juego y ante eso no podemos hacer nada, ya es cuestión de qué necesita o qué no necesita, ya no puedo decirte porqué o qué está pasando, no tengo la menor idea».