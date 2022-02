Carlos Vela reconfirma su retiro de la selección mexicana

El delantero Carlos Vela reconfirmó que su estancia en la selección mexicana llegó a su fin debido a que considera que actualmente hay jugadores jóvenes que pueden ocupar ese lugar.

Carlos Vela siente que no pudo. Lo malo es que cuando podía no quiso (y de esto buena parte de culpa tuvo la FMF).

En declaraciones a ESPN, el siniestro mexicano dejó claro que está comprometido con el futbol de Estados Unidos, a pesar de no tener un acuerdo para renovar con el LAFC.

«Puedo ser el mejor de esta Liga. Me quedan dos o tres años de buen nivel, de poder seguir compitiendo con los mejores futbolistas de aquí (…) Ya después veré si ya no estoy disfrutando o ya no estoy como quiero estar, será el momento de dejarlo».