Carlos Vela tiene las puertas cerradas con México

Gerardo Martino consideró en días pasados que llevar a Carlos Vela, a los Juegos Olímpicos sin tener la disposición, sería una decisión ilógica.

Estas declaraciones fueron respaldadas por el técnico de la Sub 23 Jaime Lozano, quien aseguró que hay en todas las categorías de la Selección de México, van en la misma sintonía.

«Vamos muy de la mano todos en la Federación, desde Torrado, Hierro, Martino, la intención y filosofía es la misma. Tenemos mucha comunicación, nos rigen los mismo valores dentro de la misma. No tenemos ni un solo nombre y si nos estamos rigiendo por lo mismo», señaló Jaime Lozano a ESPN.

‘Tata’ Martino recalcó que no ve con buenos ojos llamar a un jugador con la negativa de ir con la selección, estas declaraciones demostraron que Carlos Vela tiene las puertas cerradas con México.

«Lo que sí dije en el caso de Carlos, ya lo dije hace mucho tiempo atras, es que cuando uno está a disposición de selecciones está a disposición de todas las selecciones. No se puede estar a disposición de una selección sí y de otra selección no. Me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra», concluyó Lozano.

De esta manera, Carlos Vela tendría las puertas cerradas de la Selección de México.