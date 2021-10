Casillas nomina a Raúl Gudiño como sustituto de Guillermo Ochoa en el Tri

Guillermo Ochoa sigue sumando buenos e importantes momentos con la selección mexicana, sin embargo, pensando en un futuro no muy lejano, el exportero Íker Casillas nominó a su colega Raúl Gudiño como el posible recambio de Memo en la portería del Tri.

En declaraciones a TV Azteca, el español señaló que su excompañero y actual cancerbero de Guadalajara le está pisando los talones al del América y que solo hay que darle constancia.

¿EL HEREDERO DE LA PUERTA TRICOLOR?🧤 Iker Casillas afirma que Raúl Gudiño está apretando a Guillermo Ochoa en la selección mexicanahttps://t.co/R8jfOana0D — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 8, 2021

«Hay que darle continuidad y seguridad que seguramente estará apretando a Memo».

Del mismo modo, Casillas afirmó que encontró en México un país maravilloso: «Me gusta de vez en cuando interactuar con el pueblo mexicano, la gente de aquí siempre que he venido he venido a un país maravilloso y espero que no sea la última si no vengan más y poder seguir descubriendo un país tan encantador como es México», agregó.