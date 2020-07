Muchos son los rumores que se han suscitado sobre el sustituto de Renato Ibarra en el América, uno de los nombre que sonó fuertemente fue el del paraguayo Cecilio Domínguez, sobre quien existe otra polémica.

Lás Águilas siguen a la espera de que el Independiente de Avellaneda deposite el pago del fichaje de sus futbolistas hace ya varias temporadas, cuando contrataron a Silvio Romero y a Domínguez.

Ante la continuidad de esta deuda, surgió el rumor de que el mediocampista guaraní podría regresar al Nido y suplir la ausencia que dejó Ibarra y así saldar la deuda del rojo.

En declaraciones a TUDN, Miguel Herrera habló sobre esta posibilidad y dejó clara su postura.

«No, es mentira, mentira, Independiente no ha hablado. América está esperando el pago de Independiente. no va a recibir ningún jugador a cambio, va a recibir dinero, eso es lo que debe Independiente y esperemos que se cumpla el pago, es lo que me ha comentado la directiva».