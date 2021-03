«Me cerraron las puertas»: Enrique Esqueda le lanzó a Tigres y los culpó de su inactividad

Enrique Esqueda rompió el silencio y señaló a Tigres UANL de ser responsable de su inactividad actual debido a un supuesto vetado implementando contra él luego de su salida de la Liga MX.

En declaraciones a ESPN, el delantero mexicano dejó claro que le parece muy raro que a pesar de jugar varios años en Europa, en estos momentos no tengan tan siquiera una oferta en México en ninguna categoría.

«Las puertas me la cierran los Tigres, yo creo que me la cierran por completo, es más yo creo que me vetaron, nunca lo he preguntado a los mandos mayores, pero yo estoy más que seguro, de alguna manera yo había hecho un nombre en mi país, eran ya varios años los que había jugado y me había estado manteniendo a pesar de mis lesiones y ahí seguía, entonces de un momento a otro ya no tuve ninguna oferta aquí en México en ninguna división».