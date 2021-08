Cerro Porteño no ha tenido oferta de Tigres por Alexis Duarte

Tigres se encuentra en la búsqueda de un defensor central para sustituir a Francisco Meza, aunque se ha puesto difícil conseguir un reemplazo.

El equipo de Nuevo León buscó en el fútbol de Paraguay un jugador de características similares, sin embargo, le acercamiento fue con el defensor Alexis Duarte de Cerro Porteño. Aunque no fueron fructíferos los contactos, Tigres simplemente preguntó por él.

Víctor Agüero, directivo de Cerro Porteño, comentó a ABC Cardinal, que no recibió ofertas formales por parte del equipo mexicano. «De Tigres no tuvimos nada, solamente sondeos, preguntas, pero realmente una oferta concreta no tuvimos», señaló el dirigente paraguayo.

Además de Duarte, Tigres ha buscado a Ventura Alvarado, Luis Abram y Gastón Campi, sin resultados positivos.