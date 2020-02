César ‘Chelito’ Delgado quiere volver a Cruz Azul

César ‘Chelito’ Delgado, leyenda de Cruz Azul quiere volver a vestir los colores de La Máquina y estar en la institución que quiere tanto.

“Aún no me han llamado para trabajar con ellos. Pero de que me gustaría, me gustaría. Estaría muy contento de hacerlo”, comentó el exjugador de La Máquina

«El fútbol me ha dado todo, le estoy agradecido por haber jugado en tantos y buenos equipos. Recuerdo en fotos que tiene mi mamá en donde siempre me veía con una pelota. He aprendido mucho del fútbol, a pesar de no tener esa imagen paternal, he aprendido de todos con los que he estado”, destacó el argentino de su amor por el balompié.

Durante su estancia en Cruz Azul, el artillero sudamericano anotó 62 tantos, un número que ayudó a ganarse el cariño de la afición del cuadro mexicano.