El defensor César Montes estaba casi seguro de que llegaba a Europa en esta temporada, sin embargo, sus planes se truncaron, a su juicio, debido a los problemas que generó la pandemia.

Tal como reseñó Marca, el zaguero de Monterrey espera conseguir la hazaña de ir al Viejo Continente.

«Nunca escondí mi objetivo y mi sueño de ir a jugar a Europa, por temas de pandemia se ha complicado un poco. Se que ha habido equipos que nos han llamado y eso quier decir qué hay interés. Me corresponde trabajar, créeme que no está en stand by, es uno de mis objetivos».