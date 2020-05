César Montes no está en los planes de Chivas

Según el reportero Jesús Hernández, Chivas de Guadalajara ya no está interesado en fchar al zaguero de Rayados, César Montes, ya que tienen a varios jugadores en esa zona del campo que están haciendo un trabajo destacado.

“Mentira, no hay nada, no interesa el ‘Cachorro’ Montes a las Chivas, ya que está lleno de centrales, como Hiram Mier y el propio Gilberto Sepúlveda, además de que en el club quieren confiar en la gente de la cantera de casa como Diego Campiño que está haciendo las cosas muy bien en la Sub 20”, comentó el reportero en Multimedios Deportes.

La directiva considera que no necesitan buscar fuera lo que tienen en casa, por lo que darán oportunidad a los más jóvenes de resaltar cuando les toque su oportunidad en el primer equipo.