Cecs Fábrega habló sobre su excompañero Carlos Vela, y señaló que aún posee cualidades futbolísticas para ser un gran jugador dentro del campo.

En declaraciones a Marca, el español recalcó que el actual delantero de Los Ángeles FC es uno de los colegas con los que ha podido compartir que mejor definición tiene, cualidades bastante necesarias para un delantero.

«Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho».