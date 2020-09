‘Chapito’ Montes habría renunciado a la selección

El mediocampista Luis Montes habría renunciado a la selección mexicana y ya solo faltaría que el propio jugador la haga oficial, así lo adelantó Rodrigo Méndez, de Marca, durante la emisión de Jugando Claro.

‘Chapito’ no estuvo en la reciente lista del seleccionador Gerardo Martino, y la razón es que el propio futbolista habría solicitado su no inclusión, sin embargo, los motivos de esta renuncia aún son desconocidos.

«Me parece lo más sano que informe el jugador, que informe la selección que equis jugador no quiere ser tomado en cuenta y punto, se acabó. Se va a armar un gran debate, lo van a criticar y me parece que estarían totalmente equivocados, él es libre de decidir absolutamente lo que quiera. Insisto, si esta fuente metida en el fútbol mexicano tiene toda la razón, sería una explicación de por qué Tata Martino no lo toma en cuenta», explicó Méndez en el programa nocturno.