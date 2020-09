‘Chapo’ Montes y Sambueza son los refuerzos ideales para el América, según Reinoso

A pesar de compartir el primer lugar del Apertura con 19 puntos tras nueve jornadas disputadas, el juego de las Águilas del América no termina de convencer ni a la afición ni al ídolo americanista Carlos Reinoso.

«El América no me gusta como juega, no es que me hagan feliz a mi, yo pienso más en la historia. Pero eso es una opinión mía y tal vez para Miguel Herrera no tenga importancia, es un gusto personal pero también lo dice la gente».