El exentrenador de Puebla José Luis Sánchez Solá ‘Chelís’ también criticó a Giovani dos Santos, jugador del América, tras la polémica que suscito por los comentarios de Miguel Herrera.

Durante el programa Futbol Picante, el también analista de ESPN señaló que las condiciones futbolísticas del atacante son buenas, pero que su mentalidad le ha impedido brillar en el América.



«A Giovani siempre lo recordamos en Selección Mexicana, algún lapso en Europa y poquito más. Ha sido un jugador inconsistencia total, ante los halagos, los hechos si no lo toma por el lado bueno, se vuelve muy sensible. Su falta de cabeza, por no saber llevar por buen camino esos halagos que muchas veces no tenían sentido alguno por el rendimiento que ha dado pues, cuando llega la crítica, lo vuelve muy sensible».