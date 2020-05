Chepo de la Torre se pronuncia sobre los rumores de Renato Ibarra

El entrenador de Toluca, Chepo de la Torre, fue consultado sobre los rumores que vinculan al futbolista ecuatoriano Renato Ibarra con su equipo, luego de que el América lo apartara del equipo por lo sucedido con su pareja.

«Ustedes los medios son los que manejan esa información, yo no tengo esa información directamente de mi directiva y de mi gente directa, no me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento», comentó en una entrevista a ‘ESPN’.

«No tengo información porque se vuelven rumores y se vuelven un montón de cosas que no nos llevan a ningún lugar y que tampoco es prudente dentro de mi posición mencionar situaciones de este tipo, siempre me mantengo al margen y de momento no hay nada», cerró sobre el tema.