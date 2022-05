‘Chicharito’ confesó cómo sufrió y superó la depresión

Javier Hernández, goleador de Los Angeles Galaxy de la MLS, hizo declaraciones en las que habló profundamente y sin rodeos de cómo atravesó un estado depresivo, el cual afirma haber superado gracias a su familia y a su trabajo interior. El goleador histórico del Tri se sinceró y habló humanamente de su experiencia.

A continuación las declaraciones de «Chicharito» Hernández, dejando en claro el costado humano de los futbolistas profesionales y de gran repercusión, como es el caso del surgido en Chivas:

«Cada obstáculo o fracaso, que nos encanta llamar que para mí no existe, pero cada obstáculo es una lección en donde tengo que trabajar. Cada éxito, que tampoco me encanta, cada gol, cada logro, es nada más una confirmación. El último gol que hice, mi primer gol en un Mundial, el gol de mi debut, el gol que hice hace unas semanas… siento lo mismo, sigo siendo humano. Sigo despertando, tengo que ir al baño, tengo que procurar a la gente que amo, mi día a día. Tengo que trabajar con mis demonios dentro, con mi ansiedad, tengo que seguirle chin#[email protected] para lograr el balance, tengo que manejar e ir a entrenar y me tengo que entregar. Es el día a día, se los juro».

«Cuando nacieron mis hijos, que son los momentos más inexplicables, a los tres días estoy feliz, y sigo estando. Todo pasa, a veces se nos pasa la vida, por eso la entrega y la responsabilidad es la única coherencia que he encontrado. Entre más vivo siendo auténtico, más me estoy entregando y disfrutando de la vida. Ayer no dejé de llorar porque llegué a la casa de mi abuelo y no está. La gente podrá decir, ‘si hay niños que no tienen a sus padres’, lo sé, y es diferente, a mí no me ha tocado. ¿Eso significa que no puedo llorarle a mi abuelo? ¿Por que soy Chicharito y tengo 5 millones de seguidores, tengo salud y hago goles, no puedo llorar y extrañar a mi abuelo? Por eso estos mensajes se los trato de decir».

«Entiendo a lo que ustedes vienen (a la prensa), pero mi oportunidad es esta, tengo que ser yo. Tratar de hacer sentir al espectador lo más normal, como yo soy normal. Yo también he sentido ansiedad, tuve una depresión fuertísima, problemas familiares. No estoy viendo a mis hijos como quisiera, en cada entrevista prometí decirles que los amo con todo mi corazón. Es extrañar a los que se nos van y también esa pin#@e derrota, decir p#[email protected] madre pude haber jugado mejor, perdimos, lo siento también. Pero luego vengo con mis niños, es un pin#@e trabajo día a día. El que cree de verdad que hay un destino a dónde llegar para dejar de ching#$le internamente, es nada más la muerte. Lo que más quiero que sepan es que soy un humano más«.

«Me pones a pensar en una situación donde tengo que vulnerabilizarme para contestar, y no es fácil. Aunque sea con tus seres queridos, que no haya cámaras. Mira, me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Sí fui yo, es a lo que voy, sí fui en ese momento, pero fui el yo que tenía conocimiento en ese momento de ser yo. Entonces seguí patrones con los que crecí. Tenía heridas que no había sanado, y quería llenar vacíos que no tenía«

Javier "Chicharito" Hernández está en Guadalajara. Hoy conviviendo con niños de la Casa Hogar Los Pinos de Fundación Herbalife, marca patrocinadora del LA Galaxy. @CH14_ @LAGalaxy pic.twitter.com/758XdjViFK — Ernaldo Moritz (@Ernaldo58) 2 de mayo de 2022

«La depresión fue personalmente emocionante. Que puedo tener como dice Jordan Peterson, un psicoanalista que admiro mucho, que a veces a los seres humanos se nos pide ser una bestia imparable. La vida no se trata de eso, la vida se trata de saberlo domar. Es como aceptar tu sombra, aceptar que todo lo que puedes ver en alguien que no te gusta, eso puedes llegar a ser. Que todo lo que te genera incomodidad, tú lo tienes dentro, solamente que a lo mejor no lo quieres, no quieres serlo, no quieres hacerlo, expresarlo. Fue nada más amor propio, yo Javier Hernández, así fue como salí. Paso número uno es amor propio, es decirte: ‘Javi bien, estás bien, chin#@le’, es apapacho. Voltearte a ver a los ojos y decir: ‘Mira Javier, eres un cab#$n bien impaciente, bien parlanchín, puedes lograr hacer esto’. Aceptar que eso también eres tú, pero tener la consciencia para no hacerle daño a nadie. Encontrar el balance es muy ambiguo».

«Lo que me sacó de la depresión es darme cuenta que soy un humano, aceptar eso. Fijate nada más, como todos ustedes. Me cuesta trabajo, pero también el decir que no me han regalado nada para estar donde estoy ahorita, es otro mensaje. Si le he [email protected]#$do como pocos y si ser Chicharito… me encantaría que vinieran aquí día a día y se empujen y se atrevan, no es fácil ni es arrogancia. Pero nos encanta siempre juntar todo y es: ‘ay si, ya se agrandó’ o ‘ah, ya es un chingón’, ‘ya no vale para nada, ya se tiene que retirar desde hace años’. Ya hasta estamos hablando de cuánto tiempo puedo seguir jugando».

«Es eso, nada más quiero mostrarle a los chavitos, a los que leen, que espero sus títulos de las entrevistas y las notas sean eso. Que a lo mejor su jefe les diga: ‘chin, esto va a vender menos pero es diferente’. Lo dijo Albert Einstein, solo un demente está esperando resultados distintos haciendo lo mismo. Todos somos locos, yo soy loco por algunas cosas, por los videojuegos, por el futbol, soy un apasionado, un obsesionado. Pero de verdad, si les toca el corazón a los niños, hay que hacerlo todos, sumarnos, estamos en el mismo barco. A todos nos va a llegar la muerte y nos va a llevar, pero a veces no somos tan valientes para pagar el precio y atravesar el dolor de sanar, para crecer internamente y también superficialmente«.

«También me ayudó decirle a una persona: sabes que eres increíble, maravilloso, pero vamos a estar un poquito más distanciados. Sabes qué, mamá, papá, extraño a mi madre, a mi padre. A veces no nos atrevemos, que es lo difícil, es lo que me sacó de mi depresión. Me ayudaron mucho mis hijos, vinieron a decirme que no tenía otra más que amarme para que ellos puedan ver la mejor versión de su padre. Mis hijos me dijeron: ‘cab##n, o le chin$#s o te amas’, o le das con todo para que de verdad tus hijos pueden ver a su padre lo más pleno, lo más trabajado, humano, entregado. Ellos vinieron a darle el tiro de gracia a la depresión, para decir que no hay nadie que te vaya a sacar de la depresión, no hay nadie que tenga responsabilidad de tu vida más que tú Javier. Sigo cerrando heridas, sigo en proceso, viviendo experiencias, cag#@$la como cualquier ser humano. A veces pudimos hacer tal o cual partido, haber jugado mejor, si hiciste dos goles, pudiste hacer tres, así es la vida. Es lo bonito, no hay tiempo para todo, pero si quieres una vida más sencilla: es amarme, aceptar tal cual soy. Con mis luces y mis sombras« sentenció un elocuente Javier Hernández.