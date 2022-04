Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a hablar sobre el tema de nunca acabar; su llamado a la selección mexicana, por lo que dejó claro que seguirá dándolo todo hasta el final.

«Sobre la selección mexicana ya saben mi respuesta, no va a cambiar. Voy a seguir dándolo todo, porque mi cabeza está al cien por cien en este proyecto deportivo (de Galaxy). El día que no quiera ir a la Selección me retiraré».