Por si hacía falta alguna aseveración, Javier ‘Chicharito’ Hernández salió al paso y declaró que no se ha retirado de la selección mexicana, por lo que espera seguir siendo parte del equipo en las próximas convocatorias.

«Yo no me he retirado de la selección. El día que no quiera ir me voy a retirar… lo llevo diciendo, yo hasta el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir».