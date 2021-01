Chicharito: «No me interesa ser entrenador»

A través de sus redes sociales, Chicharito Hernández declaró que en su futuro no se encuentra la opción de ser entrenador.

Muchos jugadores que se retiran deciden dedicarse a la profesión de entrenador; quieren aplicar lo que han aprendido en terreno de juego y sobre todo, quieren mantenerse vigentes en el ambiente futbolero del mundo.

Sin embargo, también hay jugadores que deciden no dedicarse a esa actividad, y entre ellos se encuentra el Chicharito Hernández, quien a través de sus redes sociales señaló que no le interesa en lo absoluto dedicarse a la profesión de entrenador.

«La verdad que no, no he estudiado, no he tomado el curso, no es algo que me llame la atención en lo absoluto», declaró el jugador respondiendo a las preguntas que sus aficionados le hicieron a través de su cuenta de Instagram

A lo largo de carrera, Javier ha tenido a grandes entrenadores; Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Louis Van Gaal son algunos de los nombres con los que Javier ha compartido equipo y de los que ha recibido indicaciones.

No obstante, eso no parece ser suficiente para que decide ver los partidos desde la banca; habrá que esperar para ver su decide hacer cuando se retire y sobre todo, si seguiremos sabiendo de él cuando decide colgar los botines.