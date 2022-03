Chicharito: ‘Saben lo que significa Chivas para mí, hoy estoy feliz en la MLS’

Javier «Chicharito» Hernández hizo declaraciones en las que tocó temas como su futuro deportivo. El goleador histórico de la Selección Mexicana no le cierra las puertas a sus queridas Chivas, pero afirma sentirse muy cómodo actualmente en Los Angeles Galaxy de la MLS estadounidense.

La afición del Rebaño Sagrado sueña con el regreso de Chicharito a Chivas de Guadalajara. En principio, el goleador no descarta volver a ponerse la playera rojiblanca, pero comentó que hoy solo piensa en devolver la gloria a Los Angeles Galaxy, máximo ganador de la Major League Soccer.

«Saben lo que significa Chivas para mí. Yo estoy feliz de la vida en la institución más grande de la MLS, que es Los Angeles Galaxy. Como siempre he dicho en cualquier entrevista, no sé cómo ni cuando me voy a retirar. En cuanto lo sepa lo podría decir, y también a qué club iría«, declaró Javier Hernández

«Tengo contrato vigente con el Galaxy, estoy feliz y eternamente agradecido con esta institución. Quiero hacer lo más grande posible y dar lo mejor para ser campeones, eso es lo único que tengo en mente», continuó el artillero mexicano.

«El agradecimiento que tengo hacia Chivas, club que me hizo como jugador y me dio la oportunidad de ir a Europa, no tiene palabras», sentenció Chicharito

El exfutbolista de Manchester United y Real Madrid entre otros, suma 21 goles en 36 partidos con el equipo californiano, redondeando un interesante promedio. Esos tantos se suman a sus 177 goles a nivel de clubes, y 52 con la playera nacional Mexicana.

¿Debe Chicharito volver a la Liga Mx o a la Selección Mexicana? Puedes dejar tu opinión en los comentarios.